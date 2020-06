Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Så såg det ut på Mickelsmäss 2018. Foto: SVT

Mickelsmäss marknad ställs in – coronapandemin sätter stopp

Höstmarknaden Mickelsmäss i Örsundsbro ställs in. Arrangören bedömer att arrangemanget inte går att genomföra under rådande coronapandemi.

– Det brukar vara väldigt trångt under marknaden, säger Elisabeth Hagman, informationschef för Mickelsmäss.

För första gången så ställs den anrika markanden in. – Vi kan aldrig tänka oss att man släpper det fritt – det brukar vara väldigt tätt med folk. Vi vill absolut inte bidra till smittspridning och därför kändes beslutet ganska naturligt, säger Elisabeth Hagman som är medlem i arrangören Lions. Mickelsmäss är årets höjdpunkt i Örsundsbro, enligt Elisabeth Hagman. Cirka 25 000 personer brukar strömma till. – Det är det roligaste vi i Lions har om året, säger Elisabeth Hagman. Föreningslivet förlorar intäkter Förutom att det en stor folkfest inte blir av, kommer ortens föreningar att gå miste om stora pengar: - De föreningar som vi anlitar brukar få dela på 350 000 kronor. Det blir mycket pengar som bygden går miste om. Lions kommer i år inte heller att kunna betala ut bidrag i den omfattning som man brukar göra. – Dessutom är vi oroliga vad som händer om vi tvingas ställa in även nästa år. Vad händer med våra knallar och den kunskap vi har i organisationen, säger Elisabeth Hagman. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!