Mittfältaren Camilla: ”Isen var under all kritik”

Det var vid lunchtid på lördagen som det spelades bandy mellan Västerås SK och Skutskärs damer. En rysare som slutade med straffar och en seger till Västerås med 5-3. Så segerfesten för Skutskär blev inte riktigt av där på kvällen.

– Vi var på hotellet och käkade middag. Det var några få som gick ut på kvällen, men det var väl inte direkt feststämning, säger Camilla Andersson, mittfältare.

Hon berättar att det känns surt att matchen avslutades med straffar.

– Det är lite som ett lotteri. Båda lagen krigade på under hela matchen och låg ganska jämt i spel, säger hon.

Isen var väldigt blöt

Camilla riktar skarp kritik mot underlaget för matchen.

– Isen var under all kritik. Det var verkligen inte rätt förutsättningar. Ramlade man blev man dyngsur. Jag vet faktiskt inte hur man tänker när man lägger en final såhär sent på året mitt i lunchtid, säger hon.

Men trots allt är Skutskärs damer ganska så nöjda med sitt silver ändå.

– Vi gjorde verkligen allt vi kunde göra, och det hade vi lovat oss själva redan innan, säger hon.

I veckan avgörs framtiden för damlaget

Till veckan väntar samtal om framtiden.

– Jag vet inte riktigt vad som händer nu. Men jag vet att vissa kontrakt går ut. Jag vet också att vi åker på semester till Sälen om ett par veckor, det blir kul, säger hon.

I klippet ovan kan du höra Camillas syster Malin Andersson, lagkapten för Skutskärs damer efter matchen på lördagen.