Nu kan din släktforskning hjälpa polisen att lösa mord

Verktyget kommer att få användas i både gamla och nya fall.

Metoden att hitta brottslingar med hjälp av släktforskning kommer från USA, och blev känd då den användes för att spåra upp den så kallade Golden state-mördaren Joseph James DeAngelo 2018.

I korthet går metoden ut på att en dna-profil från en brottsplats läggs in i en släktforskningsdatabas där andra släktforskare har lagt in sitt dna. Profilen jämförs sedan med de andra i databasen (bara personer som har godkänt jämförelser ingår). Om profilen från brottsplatsen matchar andra dna-profiler blir det möjligt att via släktforskning hitta den som en gång lämnat spåren.

I Sverige provade polisen metoden i ett pilotprojekt i utredningen om dubbelmordet i Linköping 2004 och lyckades då hitta gärningsmannen med hjälp av släktforskaren Peter Sjölund.

Integritetsskyddsmyndigheten bedömde senare att metoden stred mot lagen. Saken blev en fråga för en statlig utredning som föreslagit att lagen ändras 2025, för att metoden ska kunna användas.

Källa: TT