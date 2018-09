Nu kommer kylan – minusgrader att vänta i natt

Under måndagen drog kyliga vindar in över Uppsala län och natten till tisdagen väntas bli ännu svalare.

– Lokalt kan det bli någon minusgrad i natt, har du växter kvar ute bör du nog tänka på att ta in dem, säger Åsa Rasmussen, meteorolog på SVT.