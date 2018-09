Nu startar Uppsalapride

Det är tredje året som RFSL Uppsala organiserar en lokal pridefestival. I år under namnet ”Uppsala Pride – Welcome OUT”.

I år liksom tidigare år blir det fokus på nyanlända och asylsökande HBTQ-personer. Men nytt för i år är att sexköpslagen kommer diskuteras och ifrågasättas.

– Vi har bjudit in dels en organisation som står bakom sexköpslagen som den är och vill göra den lite strängare. Men vi har också bjudit in en organisation som vill avkriminalisera sexarbete. Nu har de tyvärr ställt in, men vi väljer från RFSL:s sida att själva hoppa in, eftersom vi också står för en avkriminalisering, säger Saga Karlsson, ordförande RFSL Uppsala.

Utöver det sker en rad olika arrangemang i stan under pridehelgen. Bland annat en stadsguidning om det normbrytande Uppsala, en förläsning om hur sociala medier använts för att lyfta fram LGBT-berättelser i Etiopien och flera filmvisningar.

Hela programmet går att hitta här.