Ny forskningsstudie: 1000 barn studeras under 16 år

När barnet endast är några månader kommer familjen till labbet. Då samlas det in information kring barnets sociala och kognitiva utveckling, barnets språkförståelse, samt uppmärksamhet och grundläggande beteenden. Mätningen utförs med en ögonrörelsekamera, samtidigt som barnet kollar på olika bilder och filmer.

Viktigt med långa studier

– Barnen är vår framtid. Även om samhället ändras snabbt nu är det viktigt att göra den här typen av långa studier, så att vi inte missar hur förändringar i miljön påverkar våra barns utveckling, säger Pär Nyström, forskare vid Uppsala barn och babylab.

Betyg ingår i undersökningen

Under de första tre åren svarar föräldrarna på frågor och ibland längre frågeformulär. Senare i barnets liv kopplas registerinformation från barnavårdscentralen (BVC) in, om barnets utveckling. Även betyg samlas in – upp till nionde klass. Data hanteras så att informationen inte kan spåras till enskilda individer.

I klippet kan ni se Einar göra ett test, som en förberedelse inför att den riktiga studien drar igång.