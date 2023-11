Nya satsningen efter våldsvågen – 16 miljoner kronor till trygghet i Uppsala

Det är kommunfullmäktige som tidigare i november beslutade att kommunstyrelsen tilldelas åtta miljoner kronor både 2024 och 2025.

Pengarna ska gå till att bekämpa kriminalitet och motverka nyrekrytering.

Trygghetssatsningarna 2024

Det som prioriteras är familjecentraler, fritidssatsningar, en skolsatsning för samhällsplacerade barn och unga samt avhopparverksamhet för unga under 18 år.

Den största delen av pengarna går till just avhopparverksamheten för unga under 18 år. Där läggs 4 600 000 miljoner kronor. På familjecentraler läggs 1 600 000 miljoner kronor, skolsatsningen kring samhällsprioriterade barn och unga får 3 400 000 miljoner kronor per år och fritidssatsningar får 1 750 000 miljoner kronor.

Ytterligare 3,3 miljoner kronor

Uppsala kommun har tidigare fått 15 miljoner kronor av Socialstyrelsen för att få bort Gottsundas stämpel som ett särskilt utsatt område. Delar av det stödet tillsammans med andra statsbidrag ska omfördelas till det brottsförebyggande arbetet. De omfördelningarna beräknas ge drygt 3,3 miljoner kronor.

Se mer i videon ovan.