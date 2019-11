Förseningar efter omfattande signalfel vid Arlanda C

Det är förseningar efter ett omfattande signalfel vid Arlanda C under tisdagseftermiddagen. Felet påverkar fjärr-, regional- och pendeltåg på sträckan mellan Stockholm C och Uppsala, samt mindre förseningar på Arlanda Express.

