Personal på HVB-hem i Uppsala län tog droger med ungdom – fick sparken

Den anställde ska enligt anmälan under en tid ha hört av sig till ungdomen på sociala medier – både under och efter arbetstid – och även bjudit hem ungdomen till sig. Den unga personen, som kommit till HVB-hemmet för att bland annat skyddas från riskbeteenden gällande droger, ska under flera tillfällen ha erbjudits droger av den anställde.

Hanna Victoria Mörck (V), socialnämndens ordförande, menar att det är bra att problemen uppdagades.

– Sånt här ska inte hända, men om det händer är det bra att det kommer fram och att man gör något åt det, säger hon.

Utnyttjat beroendet

Den anställde ska även ha sagt till ungdomen att inte dela med sig av vad som skett mellan dem och ska därför ha utnyttjat beroendeställningen mellan dem.

HVB-hemmets ledning fick kännedom om händelserna i början av april och den anställde har sedan dess polisanmälts och blivit uppsagd. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska också utreda det som hänt på HVB-hemmet.