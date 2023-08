Personuppgifter läckta från UL-appen – Cassandra en av de drabbade: ”Känns läskigt”

Det var under måndagen den 31 juli som Region Uppsala fick kännedom om att personuppgifter i biljettsystemet som används i UL-appen exponerats för en obehörig person. Felet åtgärdades under tisdagen, men en anmälan om personuppgiftsincident har lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Allvarlig incident

– Vår bedömning är att incidenten är allvarlig eftersom vi värnar om våra kunders integritet. Vi har snabbt kunnat åtgärda IT-systemet, och kommer att fortsätta arbetet med att öka säkerheten, säger Peter Samuelsson, avdelningschef, system och teknik, i ett pressmeddelande.

En av de som drabbats är Cassandra. Hon berättar för SVT att hon blev förvånad när hon fick reda på de läckta uppgifterna.

– Jag jobbar ju inom en myndighet, så man blir ju orolig och undrar vad någon kan komma att göra med de här uppgifterna, säger Cassandra.

I klippet: Hör Cassandra berätta om de läckta uppgifterna.

På grund av tekniska problem är ljudet i inslaget svårt att höra men har undertext. Vi beklagar problemen.