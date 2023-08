Polisen söker försvunnen man i Skutskär: ”Omfattande insats”

Det var under tisdagskvällen som anhöriga märkte att mannen försvunnit. Efter en egen sökinsats larmades polisen till Skutskär. Arbetet har pågått under natten, men under onsdagsmorgonen är mannen fortfarande försvunnen.

– Vi arbetar med flera olika insatser. Drönare, hund och fotpatrullering, men på grund av ovädret igår kunde vi inte gå upp med helikopter. Just nu tittar vi på om det är möjligt i dag istället, säger Mathias Rutegård.

Hur allvarligt är läget?

– Svårt att bedöma eftersom vi inte vet var mannen befinner sig, men vi utgår från att det är allvarligt. Vi har en omfattande insats, säger Mathias Rutegård.

Enligt polisen ska mannen vara cirka 170 centimeter lång, och troligen bära blå jeans och en kortärmad skjorta.