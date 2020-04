Kvinnan i 40-årsåldern ska ha försvunnit under natten och anmäldes saknad vid klockan 07.22 under tisdagsmorgonen. Sedan dess pågår en polisinsats i Bålsta, där man även tagit in en helikopter i sökandet.

– Vi undersöker om det är ett frivilligt försvinnande eller om det skett en olycka. Just nu finns det ingen misstanke om brott, säger polisens presstalesperson Jonas Eronen.