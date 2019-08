Polisen varnar för Swish-bedragare – äldre person blev av med 100 000 kronor

Polisen har under lördagskvällen fått in flera anmälningar om bedrägeri via betaltjänsten Swish. Flera av bedrägerierna ska ha skett i Knivstaområdet. I ett av fallen ska en äldre person blivit av med över 100 000 kronor.

Under lördagskvällen hade polisen fått in tre anmälningar om bedrägerier via Swish i Knivstaområdet. I samtliga fall rör det sig om äldre personer som blivit uppringda av en bedragare som hävdar att de ringer från en välkänd svensk bank. Målsägarna ska enligt polisen blivit av med stora summor pengar – i ett av fallen ska en bedragare ha kommit över 100 000 kronor. Polisen uppmanar till vaksamhet när någon begär uppgifter om till exempel bank-id och kontonummer. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!