Heby bäst i Sverige på solel

– Vi gillar sol och det här är jätteroligt, men Heby har länge utmärkt sig som bra på solel, säger Kenneth Mårtensson, ordförande i föreningen Solel i Sala och Heby.

Att vara etta på solcellstoppen innebär att det framställs mest solel per invånare i Heby – här producerades drygt 200 watt solel per invånare förra året. Det kan jämföras med snittet för hela landet som är 41 watt per person.

Solelsföreningen har jobbat aktivt i flera år och har sex anläggningar, där invånarna kan köpa andelar.

Satt solcellerna synligt

På kommunen tror man att föreningens arbete spelat roll.

– Och att de har satt solcellerna synligt, det tror jag bidragit till att folk fått upp ögonen för solen, säger Camilla Winqvist, miljöstrateg på Heby kommun.

Nu jobbar både Solelsföreningen och kommunen vidare för att ytterligare öka solelsproduktionen.

– Solenergi är fortfarande bara en liten del av den el vi använder. Det finns mer tak och mer markytor som kan användas för solproduktion, säger Camilla Winqvist.