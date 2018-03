Sabotagesammanfattningen: 51 fordon drabbades

Knivstaborna fick ett bryskt uppvaknade på fredagsmorgonen. Ett stort antal bilar hade saboterats genom att däcken på dem hade skurits sönder.

Polisen har nu sammanställt de anmälningar som gjorts gällande skadegörelsen och resultatet är: 51 fordon drabbades av skadegörelse/inbrott. Anmälningarna har bland annat kommit in via 11414, men anmälningar har också tagits upp via poliser på plats.

Det område som var värst ansatt var Apoteksvägen-Forsbyvägen-Häradsvägen och polisen misstänker att sabotageresan gjordes någon gång vid 3-4-tiden under natten mot fredag.

Ingen gripen

Polisen har i nuläget ingen gripen och få spår att gå på för den omfattande skadegörelsen och efterfrågar nu vittnen som kan ha sett något under den aktuella tiden.

Polisen skriver på sin hemsida:

”Ska detta på något vis kunna lösas så behövs det någon som vet vem som gjort det eller att någon har sett något.”

Vidare menar polisen att ökad vuxennärvaro i området kan motverka liknande framtida brott:

”Ett sätt att förebygga dessa typer av brott är ökad vuxennärvaro på nätterna men ökad uppmärksamhet generellt kan också förebygga.”