Semesterstrul sinkar tågtrafik norrut – problem för MTR Mälartåg

MTR Mälartåg, som tog över och började köra pendeltågstrafiken från Transdev i 12 juni, brottas just nu med personalbrist och inställda tåg.

– Vi har haft en ganska bra start med hög punktlighet och inte så många inställda tåg, säger Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR Mälartåg.

Men läget för tågoperatören är allt annat än bra, just nu. Under söndagen ställdes fyra tåg in helt och ett 15-tal avgångar mellan Gävle och Uppsala ersattes med buss.

Problemet med inställda tåg beror på personalbrist; att det inte har funnits en beredskap för dem som nu går på semester.

– Problemen är delvis kopplade till en semesterplanering som lades innan vi tog över.

Men att ha personal på plats i semestertider – det borde väl ha varit det första ni säkrade upp vid övertagandet?

– Jo, så klart en viktig detalj. Samtidigt ska vi följa kollektivavtal. Personalen ska ha sin lagstadgade semester.

Vad gör ni åt saken?

– Vi har försökt att få folk att jobba extra, eller sälja sin semester. Vi försöker att snabbutbilda lokförare.

Hur länge kan problemen med inställda tåg fortsätta?

– Vi jobbar hela tiden för att försöka få in förare, och målet är att alla ska komma fram så gott det går. Vi har satt in informationsvärdar som ska kunna hjälpa resenärer på plats. Vi kan inte lösa allting på en gång och vi kommer nog att se inställda tåg även i veckan, även om läget ser ut att bli bättre, säger Nikas Ekström.