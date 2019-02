Kvinna sexuellt ofredad på solarium – man ska ha gömt sig i innertaket

Det var Upsala Nya Tidning först med att rapportera om under måndagskvällen.

– Vi har varit på solariet och tagit upp en anmälan. En kvinna ska ha legat på en bädd i ett enskilt rum. När hon ligger och solar tittar hon upp mot innertaksplattorna, där en ska ha varit undanflyttad. Där ska hon ha sett en man som tittar ner på henne, säger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl.

Enligt Wikdahl ska mannen ha tagit sig in via ett angränsande rum och vidare in över innerväggen.

Kvinnan larmade polisen efter händelsen, som nu rubriceras som sexuellt ofredande. Kvinnan ska ha gett en beskrivning av mannen, men polisen går inte ut med några signalement i dagsläget.

Är det första gången det här händer i Uppsala?

– Jag har hört att det ska ha hänt tidigare i Uppsala, men tyvärr känner jag inte till när det ska ha skett. Det kan vara igår eller flera år sedan, säger Daniel Wikdahl.