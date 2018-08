Sirius vidare i Svenska Cupen efter bortavinst

Det blev ingen fotbollsrysare under tisdagskvällen då Sirius höll ett hårt tag om matchen från början till slut.

22 minuter in rullade Moses Ogbu in matchens första mål och under den första halvlekens fem sista minuter petade även Ian Sirelius och Charbel Geroges varsitt mål.

Lugnare andra halvlek

Andra halvlek var betydligt lugnare, men Uppsalalaget nöjde sig inte med sina tre mål. Debuterande Henry Offia klämde in ett fjärde mål, det i 85:e minuten.

Bortasegern mot Strömsbergs IF gör att Sirius går vidare till Svenska Cupens gruppspel i vår.