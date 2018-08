Sjuksköterska ansvarade för 100 patienter

En sjuksköterska på 100 patienter – det var jobbverkligheten på ett äldreboende i Uppsala i somras.

På ett äldreboende i Uppsala förekom det flera gånger under sommaren att en ensam sjuksköterska haft ansvar för 98 patienter.



Huvudskyddsombudet vid Vårdförbundet i Uppsala har slagit larm om situationen till Arbetsmiljöverket och krävt svar på frågan hur arbetsgivaren ska agera för att undvika ensamarbete.



Enligt arbetsgivaren har ensamarbete förekommit under tre eftermiddagar i juni månad ” på grund av en oförutsedd sjukskrivning”.

Verksamhetschefen har nu kontaktat ett bemanningsföretag för att täcka upp vid frånvaro och förhindra ensamarbete. Beredskap finns också för arbetet om inte bemanningsföretaget kan få fram personal.



Huvudskyddsombudet kom in kontakt med äldreboendets personal i maj, då flera sjuksköterskor vände sig till Vårdförbundet i Uppsala på grund av en ”ansträngd arbetssituation” och för att det då inte färdig planering för sommaren.