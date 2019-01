SMHI varnar för snöfall: ”Blött och halt”

Det förväntas falla 10-25 centimeter snö från tisdag morgon och under dagen. Snöfallet blåser in norrifrån, från Dalarna där det väntas börja snöa redan under måndagskvällen.

– Det kommer snöa under en längre period under tisdagen och det blir rätt så blöt nederbörd. Det första kan komma som regn och sedan övergår det alltmer till snö. Snön kommer inte yra runt så mycket, men det kommer bli blåsigt, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.

Snöfallet förväntas bli kraftigast i länets centrala delar, medan kuststräckorna kan förvänta sig mest blötsnö. Och enligt Nils Holmqvist ser det ut att kunna bli halt som följd av snöfallet.

– När snöovädret lämnar över natten till onsdag blir det nordliga vindar och kallare, så det är risk för att det blir isigt efteråt, säger han.

Stannar snön kvar?

– Den kommer ligga kvar. Det är osäkert exakt hur mycket som faller men inåt länet blir det värst.