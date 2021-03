Svårare att köpa sig en bostad när priserna stiger

Prisökningen på bostadsrätter i Uppsala tog ett skutt under vårmånaderna maj- juni i början av pandemien. Kvadratmeterpriset ligger ganska still sen dess men ökningen ligger på 4,7 procent för bostadsrätter i Uppsala på årsbasis. Det har gjort att priset på en trea på 70 kvadratmeter blivit i snitt cirka 270 000 kronor dyrare under det senaste året, enligt Svensk mäklarstatistik.

– För den som inte redan äger någon bostad gör stigande bostadspriser det allt svårare att köpa sig en bostad och komma in på bostadsmarknaden. Det gör att de ekonomiska klyftorna ökar, säger Anders Österling, forskare vid institutet för bostads- och urbanforskning på Uppsala universitet.

”Man försöker spara och samtidigt ökar bostadspriserna”

Carl Norin och Sara Gallien är några av de Uppsalabor som köpt en bostad under året, de köpte en bostad tillsammans i våras.

– Man försöker bygga upp ett sparkapital och samtidigt ser man hur bostadspriserna ökar ännu mer, säger Carl Norin.

Coronapandemin anses vara en bidragande orsak till stigande priser.

– Vi värderar vårt boende mer när vi spenderar mer tid hemma men även räntorna som fortsatt varit låga påverkar, säger Anders Österling.