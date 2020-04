Stopp för tågen mellan Stockholm och Uppsala

Samtliga pendel- och regionaltåg mellan Stockholm och Uppsala är inställda under fredagsmorgonen.

– Anledningen är ett omfattande elfel på sträckan, närmare Märsta, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket.

SJ hänvisar alla sina resande till skyttelbussar som kör sträckan Uppsala C-Knivsta-Märsta. Från Märsta uppmanas resenärerna att byta till SL:s pendeltåg som trafikerar på sträckan Märsta-Stockholm C.

På sträckan Arlanda-Uppsala ersätter SL-bussar med avgång från Sky City.

Orsaken till elfelet, som inträffade redan kl. 18:30 under fredagskvällen, är ännu inte bekräftat men misstänks bero på de kraftiga stormvindarna som drog in över landet.

Tågtrafiken beräknas vara igång som vanligt någon gång under fredagseftermiddagen, då man hoppas att reparatörerna som finns på plats har löst felet.

Fjärrtågen från Uppsala går dock som vanligt sedan man kunde öppna upp ett spår i natt vid kl. 04.00.

Texten uppdateras.