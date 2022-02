Uppsala C, Knivsta, Märsta, Stockholm Central, Sundsvall C, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle C, Arlanda C, Örebro Södra, Örebro C, Arboga, Kungsör, Eskilstuna C, Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje Syd, Flemingsberg, Falun C, Borlänge C, Säter, Hedemora, Avesta centrum, Avesta Krylbo, Sala, Heby