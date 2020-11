SVT:s meteorolog om kraftiga vindbyarna i länet: ”Blåser upp igen inatt”

Enligt SVT:s meteorolog Josefine Bergstedt kommer det att fortsätta blåsa under det närmaste dygnet.

– Det har varit riktigt blåsigt i hela Uppsala län under natten. I Örskär utanför Öregrund har vi uppmätt stormbyar på uppemot 27 m/s. Det kommer att vara fortsatt blåsigt under dagen, vinden avtar något under kvällen men det blir inte vindstilla. Sen blåser det upp igen inatt, säger Josefine Bergstedt.

Snöblandat regn väntas

När det gäller den nederbörd som väntas i länet är det ännu svårt att säga i vilken form den kommer att falla.

– Det börjar som regn men i och med den kyliga luften som kommer in över länet senare under dagen så kan det bli snö eller snöblandat regn, säger meteorologen.

Nedfallna träd påverkar trafiken

Trafikverket berättar att blåsten ställt till det i trafiken under morgonen.

– Det blåser väldigt mycket nu på förmiddagen. Vi har en rad nedfallna träd som påverkar trafiken, framförallt på mindre vägnätverk. Våra entreprenörer är ute och tar hand om detta men det kan ta tid, säger Sofia Lindahl, presskommunikatör vid Trafikverket.

Hårda vindar påverkar främst vindkänsliga fordon. Därför uppmanas lastbilschaufförer ta det extra försiktigt samt bilister som passerar broar.

Uppmaningen – byt däck

Än så länge har Trafikverket inte fått in några uppgifter om halka, men eftersom svalare temperaturer är att vänta till helgen går man ut med en uppmaning.

– Ta det varligt om man måste ge sig ut i trafiken närmaste dagarna. Det är plusgrader i luften nu men det snöar ymnigt västerut. Har man inte bytt till vinterdäck så är det hög tid att göra det nu, säger Sofia Lindahl.