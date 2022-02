I mars 2020 började det spridas uppgifter om att elever i en skola i Tierps kommun tvingades erkänna sig till islam av en lärare. Uppgifter som dementerades av skolan – men ändå ledde till att hat och hot strömmade in både via mejl, telefon och sociala medier. Något som fick kommunen att sätta in väktare.

– I det här fallet är det redan känt att vi har haft viss bevakning vid några objekt i kommunen, säger Tomas Hägg.