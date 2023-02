Udda initiativet: ”Orgelbattle” i Uppsala domkyrka

Duellen arrangerades i samband med ”Gosskör under valven” – ett evenemang där fyra gosskörer från domkyrkor i Sverige möts (Lund, Västerås, Stockholm och Uppsala). Gosskörerna uppträdde senare under kvällen men under duellen fick de sitta bland bänkarna och lyssna tillsammans med den övriga publiken.

– För ovana lyssnare kan det bli lite långt med bara orgelspelet. Då ville vi hotta upp det lite och göra en rolig grej av det, säger Torsten Cederholm som, tillsammans med Albin Cato, fått i uppdrag att kommentera organistduellen.

Det var bortaplan för båda duellanterna: Gregory Lloyd, organist i Stockholms domkyrkoförsamling, och Robert Bennesh organist i Lunds domkyrka.

– Det är första gången jag får sitta vid instrumenten här i Uppsala domkyrka, och det är skoj, säger Robert Bennesh.

I klippet: Så gick det i duellen.