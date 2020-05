Klagomål från resenärer – när UL gör förändringar. Foto: Stefan Larsson/SVT

UL om skyddsglas för busschaufförerna: ”Jättenära det tas i bruk”

Under flera månader har påstigning skett via bussarnas bakdörrar sedan coronavirusets intågande. Men nu kan påstigning via framdörrarna snart vara åter. Skyddsglas för chaufförerna ska vara lösningen.

– Det är jättenära att det tas i bruk, säger Helena Klange, presschef UL.

Upplands lokaltrafik gör mångmiljonförluster när färre både reser och betalar för sina resor. För att lösa problemet har UL tittat på flera olika lösningar. – Biljettautomater vid bakdörrarna har inte varit något lösning. Det kan bli trångt och inte heller säkert att det skulle få någon effekt. Likaså med fler biljettkontrollanter. Det skulle bli för dyrt, säger Helena Klange. Skyddsglas kan snart vara på plats Frågan om skyddsglas för busschaufförerna har varit högst upp på tapetenen under den senaste tiden. Frågan är nu hos Arbetsmiljöverket som ska säga sitt. Enligt UL kan lösningen vara på plats redan nästa vecka i Uppsalas bussar. – Lösningen har gått igenom besiktningen och jag har fått höra att vi ska få svar från Arbetsmiljöverket på måndag. Sen kan det gå ganska fort att sätta upp skydden. "Förarna ska känna sig trygga" UL tror att lösningen kan föra med sig flera förbättringar. – Förhoppningen är att förarna ska känna sig trygga vad det gäller smittspridningen, men också för resenärerna. Det kan bli bättre flöde när man kliver på. Förarna kan också se hur många som kliver ombord på bussen eftersom vi ska hålla avstånd, Helena Klange, presschef UL. Från fackförbundet Kommunal inväntar man nu Arbetsmiljöverkets beslut. – Gamla Uppsala buss och kommunal strävar efter samma mål, sen har vi olika lösningar. Det har blivit en komplex fråga. Vi på kommunal ska också följa förbundets inställning på central nivå. Vi får vänta och se, säger Jafar Sarehkhani, skyddsombud Kommunal och busschaufför.

