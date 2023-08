Ville inte ta med katten till sommarstugan: ”Då skulle den avlivas”

På Uppsala katthem är alla rum fulla. Under semestertid ökar nämligen antalet katter som är i behov att få ett nytt hem, berättar Sibylle Zetterberg, grundare och volontär på Uppsala katthem.

– Vi får fler samtal än under resten av året, den här tiden, förklarar hon.

Hon berättar om ett fall där en person skulle resa iväg till sin sommarstuga. Istället för att ta med sig katten skulle den avlivas.

– Det börjar vid påsk, pingst, midsommar, semestrar. Berättar Sibylle Zetterberg.

Sibylle Zetterberg berättar att det är en trend som de ser mer och mer, att kattägare prioriterar semestrarna istället för katten.

”Vi kan inte hjälpa alla”

Att katter lämnas iväg i samband med semestrar är något som även katthemmet Musses vänner har sett.

Cindys Kitty Rescue i Uppsala arbetar med fosterhem och har endast ett fåtal platser under året. De har inte sett ökningen av hemlösa katter under semestertider, men tror att det grundas i att många vet att platserna hos Cindys Kitty Rescue är få under somrarna.

– Vi kan inte hjälpa alla, hur gärna vi än vill, berättar Sibylle Zetterberg. Och förklarar att både lokal och ekonomi hindrar de från att hjälpa alla katter.