Allt klart för PiP

När festivalen kom till Karlstad 2012 arrangerades den de första åren i Mariebergsskogen, men för tredje året i rad arrangeras den nu på Norra fältet. De två scenerna kommer att fyllas med totalt 26 akter under de tre dagarna som festivalen pågår, och arrangarören Niclas Lagerstam tycker att det i utbudet av artister finns något för alla.

– Jag är supernöjd med den line up vi har. Framförallt med Nemisscenen där det är up and coming-akter från både Värmland och andra delar av Sverige som blivit uttagna, och där de kan göra sina första spelningar. Sedan har vi naturligtvis Eric Saade, Movitz, Metal Allstars, Hoffmaestro, Wiktoria – ett bra och blandat program på den stora scenen också, säger han.

Inga entréavgifter

Putte i Parken är en gratisfestival utan entréavgifter som bland annat kan arrangeras med hjälp av ett bidrag från Karlstads stadshus på 800 000 kronor. Men just att det är en gratisfestival påverkar också artistutbudet på festivalen.

– Tidigare har PiP kunnat stoltsera med svenska artisteliten, med allt från Håkan Hellström till Kent och Ulf Lundell. Sådana höjder når inte festivalen längre, säger Nya Wermlandstidningens nöjesredaktör Carl Edlom. Det är ju naturligtvis ett led i att det är en gratisfestival vilket är positivt för att alla kan delta men för den musikintresserade är det ju ett sämre utbud, fortsätter han.

Vädret styr publiken

De riktigt stora akterna, de lyckas ni inte få hit längre?

– Det beror på vad du menar med stora akter. Att kunna se Hoffmaestro och Movits på gratisfestival är ju jättestort, men tänker du på Robyn, Lars Winnerbäck eller Håkan Hellström så, nej de har vi inte i år, säger Niclas Lagerstam.

Hur stor publik hoppas ni ska komma?

– Vi har haft mellan 55 000 och 70 000 besökare totalt under tre dagar tidigare år. Det kan bli 30 000 i år eller 70 000 – det beror på vädret helt enkelt för det styr jättemycket när det är en gratisfestival, säger Niclas Lagerstam.