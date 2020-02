Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Montage. Personerna på bilderna har inget med artikeln att göra. Foto: SVT/Arkiv/Privat

Anmälningar mot rattsurfande busschaufförer i Värmland ökar

Under förra året kom det in 17 avvikelser från resenärer som åkt med Värmlandstrafik. Avvikelserna handlar om att resenärerna sett hur busschaufförerna använt mobiltelefoner under färd.

Antalet avvikelser har ökat trots den nya lagen om mobilförbud bakom ratten och trots att busschaufförerna i Värmland är bundna till hårdare regler än lagen kräver. Chaufförerna får utöver den nya lagen enligt sina avtal inte ens prata i telefon med headset. Trafikledningen ska kontaktas via bussens egna kommunikationssystem. – Vi vill inte ha nåt fall där man använder mobiltelefoner där man kör, säger Markus Bergman, trafikchef på Värmlandstrafiken, som säger att det på det stora hela inte är höga siffror med tanke på att Värmlandstrafiken kör runt 400 000 turer om året. Hör mer i klippet. Dela Dela

