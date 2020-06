Stor ökning av antalet skogsbränder i Sverige

Under 2019 ryckte räddningstjänst ut till 5 296 bränder i skog och mark i Sverige. Det är klart högre än genomsnittet för den senaste 20-årsperioden.

Mellan 1998 och 2014 ryckte räddningstjänsten ut i genomsnitt 4 880 gånger per år till bränder i skog och mark. Under den senaste femårsperioden har antalet utryckningar varit klart fler. I genomsnitt ryckte räddningstjänsten ut för att släcka bränder i skog och mark 5 297 gånger per år mellan 2015 0ch 2019. Det är en ökning med 8,5 procent jämfört med genomsnittet för de 17 närmast föregående åren.

Bränder efter skogsarbete problematiska

De skogsbränder som orsakas av gnistbildning och liknande i samband med skogsarbete uppfattas ofta som särkilt problematiska för räddningstjänsten även om de är förhållandevis få.

– Den stora nackdelen med dem är att de oftast startar djupt inne i skogen, det finns mycket skog runt omkring och vi har lång och svår väg dit, säger Björn Johansson som är brandingenjör vid räddningstjänsten i Karlstad.

De år med allra flest utryckningar under hela perioden var 2003 med 8 022 utryckningar samt 2018 med 7 969 utryckningar.

Störst skada 2018

De år då bränderna orsakat mest skada på produktiv skogsmark är 2018 då bränderna omfattade 215 771 602 hektar, 2014 omfattades 104 980 838 hektar och 2006 då 46 458 057 hektar påverkades av brand.