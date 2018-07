Åska gav flera larm om skogsbränder i Torsby

– Vi har just nu tre skogsbränder på gång, säger Lennart Edvardsson, räddningschef i beredskap i Torsby.

Två av dem är lokaliserade, en söker de fortfarande efter. Larmet om den ännu inte lokaliserade branden kom från Prästkärnberg/Tvärberget. Den som larmade har sett en rökpelare från Hovfjället.

Blixten har slagit ner

Ett larm kom också under kvällen från Vitsand, men den branden kunde släckas ganska snabbt.

Mer problem är det med branden som åskan orsakat vid Klaxberget i Östmark. Blixten har slagit ner, och larm kom till SOS som en mörk rökpelare. Den branden var vid 22-tiden på fredagskvällen ännu inte under kontroll, och förstärkning var på väg från Gräsmark.

Åskat kraftigt

Ytterligare ett larm kom under kvällen in om en skogsbrand nära Bograngen. Även där har det åskat kraftigt under kvällen. Men branden visade sig vara i Norge.

– Där brinner det rätt bra, konstaterar Lennart Edvardsson, men det är fyra kilometer in i Norge och den norska räddningsstyrkan är på platsen och tar hand om släckningsarbetet där.

Ännu ett larm från Oleby/Utterbyn kom in under fredagskvällen, men den branden var snabbt under kontroll.