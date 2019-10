Exponering för kemikalieblandningar under graviditeten leder till lägre IQ hos barnet vid sju års ålder, visar nu forskning. Foto: TT

Blandning av kemikalier från vanliga produkter påverkar pojkars IQ

Exponering för kemikalieblandningar under graviditeten leder till lägre IQ hos det sjuåriga barnet. Det visar en unik studie som Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York har gjort.

De kemikalier som i studien visat sig påverka hormonsystemet, och därigenom ge negativa effekter på barns IQ, kommer bland annat från vanliga hushållsartiklar, plaster, bekämpningsmedel och mat. I studien analyserades 26 kemikalier i mer än 2 300 gravida kvinnors urin och blod under graviditetens första trimestern. Det visade sig att 24 av de 26 kemikalierna kunde identifieras i mer än 90 procent av kvinnorna. Starkast effekt på pojkar Som en del av den så kallade SELMA-studien mätte forskarna vid sju års ålder den kognitiva utvecklingen hos 718 barn och fann en koppling mellan lägre kognition, det vill säga lägre IQ, och kemikalieblandningen hos den gravida mamman. Effekterna visade sig också vara starkare på pojkar än på flickor. Studien är en del av SELMA-studien som nu pågått i mer än sju år och vars huvudsyfte är att undersöka miljöfaktorer tidigt i livet och deras betydelse för hälsoutveckling hos barn upp i skolåldern. Blandningar av betydelse – Vi är egentligen inte förvånade över de här resultaten, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Flera av de identifierade kemikalierna är av europeiska expertorgan bedömda som hormonstörande och flera av dem är i dag förbjudna i varor och produkter. Det vi nu ser är att det finns en effekt även för blandningar, där vi nu måste utveckla bättre riskvärderingsmetoder som inte bara tar hänsyn till enskilda ämnen, säger han i ett pressmeddelande. Samarbete i studien Medverkande i studien är Karlstad universitet, Örebro universitet, Lunds Universitet, National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, NY, USA. SELMA-studien SELMA-studien Visa SELMA-studien studerar om exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet har betydelse för utveckling av kroniska sjukdomar senare. SELMA genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, Landstinget i Värmland och Lunds universitet och en rad internationella forskargrupper. I studien följs drygt 2 000 mor-barn par från tidig graviditet över förlossning och uppåt i åldern för barnen. Dela Dela

