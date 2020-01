Efter problemhösten: Norrstrandsskolan ska redovisa åtgärder och resultat

Under hösten har det rapporterats om en rad händelser på Norrstransskolan som handlat om hot, våld, narkotika, petflaskebomber och senast trakasserier mot en företagare. Kommunen har satt in en rad trygghetsskapande resurser och polis, räddningstjänst och socialen har varit inkopplande. Nu förstärker man skolhälsovården ytterligare med en psykolog och en specialpedagog, dessutom kommer skolan ha tre rektorer under hösten. Barn- och ungdomsnämnden vill nu att skolledningen rapporterar hur åtgärderna fungerat och vad som krävs framöver.

– Vi vill ha en samlad bedömning av de åtgärder som gjorts och så vill vi veta om det behövs mer resurser som kräver beslut i nämnden senast i mars.

Är ni missnöjda med hur skolan hanterat situationen?

– Rutinerna har fungerat, men vi vill ju lära oss och bli ännu bättre på att hantera skolhot och annat som förekommit så vi kan vidta kraftfulla åtgäreder, säger Niklas Wikström.