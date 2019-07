En person till sjukhus efter trafikolycka

Larmet kom vid kvart i två på söndagen. Enligt räddningstjänsten ska en kvinna ha kört av vägen vid Ulvsby. I bilen fanns också en hund.

– Kvinnan sövdes av läkare i ambulansen på plats, säger Björn Johansson, räddningschef i beredskap.

Hon fördes till sjukhus med ambulanshelikopter enligt räddningstjänsten. Skadeläget är oklart.

– Hunden var däremot helt oskadd, säger Björn Johansson.

Vägen var avstängd under räddningsarbetet men trafiken har börjat släppas på under kontrollerade former enligt räddningstjänsten.