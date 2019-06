Fartyget ”Bonita” har bogserats

– Vi har provat maskiner och styrmaskiner och det funkar som det ska. Nu ska hon dras längre ut och sen är hon iväg, säger Tryggve Rosengren på Transportstyrelsen som varit på plats för att övervaka.

– Det verkar bra allting.

Under tisdagen har fartygets last tömts samtidigt som ballast pumpades in för att fartyget skulle stå stadigt. När allt var klart kunde ballasten släppas och Bonita släppte från skäret.

Ingen risk att Bonita sjunker

De hål som finns i skrovet bör inte ställa till med problem vid färden över Vänern säger Tryggve Rosengren.

– Hon har hål i skrovet men vattnet kan de hålla borta med pumpar. Om det inte funkar kan man blåsa in luft så att tankarna hålls tomma. Det finns ingen risk för att hon sjunker, det skulle behövas hål i fler tankar för det.

Bonita bogseras till en hamn i Hällekis, norr om Lidköping där fartyget ska besiktigas.