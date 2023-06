Fem gånger fler fall av TBE-fall i Värmland på tio år

För tio år sedan var fästingproblemen nästan helt isolerade till Mälardalstrakten. I dag står övriga landet för över hälften av all TBE-smitta.

Det som driver ökningen är framför allt att fästingarna breder ut sig över ett allt större geografiskt område.

Stor ökning i Värmland

Värmlands län är ett av de områden där TBE-smittan har ökat markant.

Enligt siffror från försäkringsbolaget If var det för tio år sedan var det omkring fyra personer per år som insjuknade, för fem år sedan nio personer per år, medan snittet de senaste åren legat på 19 personer per år – en ökning över 409 procent på tio år.

Under 2022 slogs rekord – 27 smittade på ett år.