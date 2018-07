Flera sexuella ofredanden under PiP

– Det är jättetrist att det ska behöva hända, men det positiva är att vi har flera kända gärningsmän, säger Urban Bengtsson, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Karlstad.

Tre av ofredandena skedde under torsdagen, två under fredagen och tre under den avslutande festivalkvällen igår.

En person greps och togs in för förhör misstänkt för två av övergreppen under gårdagkvällen. Han släpptes senare av åklagare men är fortfarande misstänkt.

Arbetar för att förebygga

Under festivalen arbetar polis, volontärer och socialtjänst särskilt med att förebygga och förhindra sexuella ofredanden. Bakgrunden är festivalen för två år sedan då 40 ofredanden anmäldes.

– I fjol fick vi ner det till tre-fyra stycken, så det är en uppgång i år igen. Det ska ju inte förekomma alls.

I övrigt har festivalen gått lugnt till. Polisen har fått in två anmälningar om ringa misshandel, och en person har gripits för narkotikabrott.

– Det var väldigt mycket folk i rörelse, särskilt igår kväll. Mycket människor på en liten yta, alkohol och sommar, det skulle ju kunna bli problem. Men folk har varit glada och trevliga och det har varit bra stämning.