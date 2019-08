Sol-och-vårarna har flyttat ut på nätet

I Polisregion Bergslagen anmäldes 22 stycken så kallade romansbedrägerier under juli månad, vilket var flest i landet.

Nuförtiden sköts sol-och-vårandet nästan alltid via nätet. Bedragare tar kontakt via sociala medier och dejtingsajter och efter ett tag kommer frågan om pengar.

– Man tar kontakt och bygger upp en relation. Det kan pågå under flera månader och det här leder till slut till att bedragaren frågar om man kan få lite pengar för att komma till Sverige och hälsa på, säger Linda Fransson, utredare på bedrägerienheten på Polisregion Bergslagen. Man har sett att bedragaren ofta utger sig för att vara en amerikansk läkare eller en högt uppsatt militär. Och pengarna försvinner ofta utomlands vilket gör det svårt för polisen att utreda brotten. Vad kan man göra om man blir kontaktad av någon på internet? – Man ska vara uppmärksam och inte betala ut pengar till någon man inte träffat. Sedan kan man kolla upp personen genom att söka på internet, både på namnet och bilden. Riktiga personer finns ofta på internet, så hittar man inte personen finns den förmodligen inte. Romansbedrägerier är inte vanliga om man jämför med andra typer av bedrägeribrott, men de som drabbas råkar ofta väldigt illa ut, menar Linda Fransson som också tror att det kan finnas ett mörkertal eftersom att man kan känna sig dum för att man blivit lurad och då inte anmäler brottet. Så skyddar du dig mot romansbedrägerier Så skyddar du dig mot romansbedrägerier Visa Fråga dig själv : hur stor är chansen att en person från ett annat land kontaktar just dig? Verkar det rimligt?

: hur stor är chansen att en person från ett annat land kontaktar just dig? Verkar det rimligt? Gör en bildsökning på nätet . Bedragare använder ofta bilder som är tagna från nätet. Genom att göra en bildsökning kan du se om bilderna använts tidigare och i andra sammanhang. Har de det är det med största sannolikhet en bedragare som har kontaktat dig.

. Bedragare använder ofta bilder som är tagna från nätet. Genom att göra en bildsökning kan du se om bilderna använts tidigare och i andra sammanhang. Har de det är det med största sannolikhet en bedragare som har kontaktat dig. Sök personens namn på nätet . Numera finns nästan alla personer med i sociala medier, på hemsidor eller andra sajter. Finns inte personen på nätet, finns den förmodligen inte i verkligheten heller.

. Numera finns nästan alla personer med i sociala medier, på hemsidor eller andra sajter. Finns inte personen på nätet, finns den förmodligen inte i verkligheten heller. Skicka aldrig pengar till någon som ber om det genom nätet. Fler tips på hur du skyddar dig mot bedrägerier finns på Polisens hemsida. Källa: Polisen. Dela Dela

