Följ allt om Royal Rally of Scandinavia i Värmland i SVT:s direktrapportering

Nu börjar det bli dags att varva upp motorerna på allvar. EM-rallyt Royal rally of Scandinavia inleds på torsdagen med träning och kval samt en kort specialsträcka vid ett handelsområde i Karlstads utkanter.

Men redan idag onsdag kommer det att märkas att det är rallyfest i Värmland igen - och det kommer ni givetvis inte missa om ni hänger med här under kvällen.

Tills dess kan ni roa er med att kolla lite bilder från testet som Oliver och Petter Solberg gjorde under veckan - en försmak på kampen mellan far och son i själva rallyt.