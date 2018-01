Gruppen som skänker mat

”En kartläggning av mängden matavfall i Sverige 2014 visar att det uppkommer ungefär 1,3 miljoner ton matavfall per år. Då är även primärproduktionen inkluderad. Hushållen svarar för den absolut största delen, 717 000 ton. Det motsvarar cirka 74 kilo per person och år eller 0,8 kilo matavfall för en familj på fyra personer varje dag. Kartläggningen har gjorts av SMED och inkluderar inte mat och dryck som hälls ut i avloppet. En studie av det flytande matavfallet visar att svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person.”

Källa: Naturvårdsverket