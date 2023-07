Häktades för mordförsöket i Karlstad

På måndagen hålls två häktningsförhandlingar som rör skjutningen i Karlstad som skedde i torsdags. Vid den första, som nu är avslutad, häktades den äldre av de två misstänkta som begärts häktade av åklagaren.

Mannen häktas på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Tingsrätten valde dock att inte häkta honom för en misstänkt misshandel som ska ha skett dagen innan skjutningen. Mannen erkänner narkotikabrott.

Den andra häktningsförhandlingen hålls klockan 14.



Även en tredje person är misstänkt för inblandning i skjutningen, men på den lägre misstankegraden ”skäligen misstänkt”.

– Jag tar ställning till om han ska begäras häktad under tisdagen, sade åklagaren Per Svensson till SVT Nyheter Värmland tidigare under måndagen.