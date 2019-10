Här jublar Stefan Holm efter sitt OS-guld i höjdhopp på 2.36 och springer ärevarv runt OS-arenan i Aten med den svenska flaggan. Han är nu invald i Värmlandidrottens egen Wall of Fame för bragden. Foto: TT

Här presenteras Värmlandsidrottens Wall of Fame

Under en prisutdelning på Residenset i Karlstad under lördagen presenterades de tio första invalda i Värmlandsidrottens egen Wall of Fame. Sex män och fyra kvinnor, alla från Värmland och alla framgångrika inom sin idrott.

Det är Värmlands idrottsförbund Värmlands idrottshistoriska sällskap som står bakom Värmlands Wall of fame för idrottare som rönt stora framgångar på elitnivå. Varje invald måste, förutom att ha nått stora framgångar på hög nivå, också vara född eller uppväxt i Värmland och tävlat för en värmländsk klubb under en betydande del av karriären. Det går också att vara inflyttad till Värmland, men då ska man spelat eller tävlat för en värmländsk klubb under minst fem år. Värmlands Wall of Fame kommer gestaltas i en skärmutställning som flyttar runt bland kommunerna. Texten uppdateras. De första invalda i Värmlandsidrottens Wall of Fame De första invalda i Värmlandsidrottens Wall of Fame Visa Ordning efter födelseår: 1) Sven Låftman (1867-1977) – friidrottare, ledare för IFK Karlstad och senare president i Internationella skridskoförbundet. 2) Olle Åhlund (1920-1996) – vald till Sveriges bästa fotbollspelare 1951 och förde Degerfors IF tillbaka till allsvenskan, klubben som han spelade hela 312 allsvenska matcher med. 3) Nisse Nilsson (1936-2017) – ”Dubbel-Nisse” från Karlstad vann två VM-guld i ishockey, varav ett mot Kanada 1962 där han gjorde ett av hockeyhistoriens mest berömda mål. 4) Toini Gustafsson-Rönnlund (1938) – tävlade längdskidor för IFK Likenäs och tog hem fyra OS-medaljer 5) Jonny Nilsson (1943) – skridskoåkaren från Filipstad med sex VM-guld som startade upp proffsligan på skridsko, ISSL. 6) Bengt Ramström (1954) – bandyspelaren som inledde karriären med IFK Skoghall och avslutade med tre VM-guld. 7) Agneta Andersson (1961) – kanotist från Karlskoga som länge var Sveriges bästa kvinnliga olympier med sina sju OS-medaljer. 8) Kicki Johansson (1962) – basketproffset från Kristinehamn som med Arvika basket bland annat tog sig till final i Europacupen 1991. Sedan 2017 är hon också Värmlandsidrottens ordförande. 9) Stefan Holm (1976) – höjdhopparen från Forshaga som tog fyra guld i inomhus-VM och olympiskt guld i Aten 2004. 10) Anna Lindberg (1981) – Karlskogasimmerskan som vunnit sex Europamästerskap i simhopp och 73 SM-guld. Dela Dela

