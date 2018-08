En björk föll för vinden och blockerade en väg i Grava utanför Karlstad. Foto: Jenny Eriksson/SVT

Hårda vindar gav hektisk dag för räddningstjänsten

De starka vindar som drog in över Värmland under fredagen gjorde fredagen till en intensiv dag för räddningstjänstpersonal i samtliga kommuner.

– När vi for för att ta bort ett träd fick vi ta bort tre på vägen hem, säger Jonny Hjalmarsson vid räddningstjänsten i Arvika.