Hot om skolskjutning i Kil

Det var under måndagen som det upptäcktes att det förekom klotter på en av skolans toaletter med hot om en skjutning på skolan på tisdagen den 18:e. Personal och elever är informerade och man har även skickat information till vårdnadshavare om vad som hänt och vilka åtgärder man kommer att vidta.

Under tisdagen kommer skolan att endast ha en in- och utgång öppen på Sannerud F-6 och Sannerud 7-9. Man kommer även att ha väktare på plats under dagen och kvällen. I övrigt har skolan öppet som vanligt.

– Man måste ju ta det på allvar, och det gör vi. Det har varit två stycken hot om skolskjutning i Karlstad nu på kort tid, och nu har det kommit hit. Hotet var ett klotter på en toalett som ett par elever upptäckte underdagen där det stod ”Skolskjutning 18/02”, säger skolchef Mars Brorsson till SVT Nyheter.

Väktare på plats

Vad säger polisen?

– Vi har en bra dialog med polisen om det här. Under morgondagen har vi bara en ingång öppen. Det var i högstadiedelen som hotet skedde och det finns även en lågstadiedel, men vi hantetar båda enheterna på samma sätt. Där kommer det stå väktare på plats.

Hur ser ni från skolledningen på det här?

– Det är ju jätteallvarligt. Oavsett om det är allvarligt menat, så är det en allvarlig sak som måste tas på allvar. Rektor har under på dagen samlat all personal och elever och berättat som det är.

Texten uppdateras.