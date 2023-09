IF Götas flicklag bäst i Sverige – vann lagtävlingen Kraftmätningen

I sommarens kval till Kraftmätningen 2023 deltog drygt femtio lag och IF Götas flicklag var en av de tjugo som lyckades kvala in till finalen, med femte bästa lagpoägen.

Helgens tävlingar på Lidingövallen blev spännande in i det sista. Lagen samlade poäng i 800 meter, 80 meter häck, höjd, längd, kula och spjut.

Avgjordes under 800-metersloppet

När lagens resultat sammaställdes efter första tävlingsdagen låg IF Göta på en första plats, 195 poäng före Hammarby. Under söndagen klev sen Hammarby förbi under spjutkastningen och det hela avgjordes under 800-metersloppet.

Hör IF Götas flicklag 14-15 år berätta i klippet om hur de vann och känslan guldet gav.