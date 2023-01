Inomhus-SM i friidrott till Karlstad: ”Det betyder jättemycket”

För två månader sedan blev det klart att Nordenkampen skulle gå av stapeln i Eva Lisa Holtz arena och det dröjde inte länge tills nästa tävling blev klar.

– Vi tror att det betyder jättemycket att hålla fokus på friidrotten och ge en chans till våra aktiva att tävla på hemmaplan. Sen även för våra ungdomar som får en chans att se sina förebilder, säger Johan Engberg.

Föreningarna jubilerar

Något som även blir extra speciellt är att både IF Göta och Kils AIK jubilerar under 2024. Kils AIK firar 100 år och IF Göta firar 120 år i samband med tävlingen.

– Kils AIK har redan fått mångkamps-SM men det här blir även en del av 100-års jubileet och vi firar 120 år. Överlag känns samarbetet roligt, det är kul att friidrotts-Värmland kan samarbeta, säger IF Götas Johan Engberg.