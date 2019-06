Karlstadband spelar på Sweden Rock Festival

Hårdrocksfestivalen i Norje nere i Blekinge började 5 juni och håller på i fyra dagar. Förra året kom det runt 30 000 besökare per dag och In Silence-sångerskan Erika hoppas på en stor publik.

– Vi spelar på Rockklassiker-scenen som är under tält och vi hörde att det skulle regna imorgon (6 juni) så vi hoppas att många kommer och lyssnar, säger Erika Jonsson.

Barndomsdrömmen

In Silence är ett Karlstadbaserat band som spelat tillsammans sedan 2016. Bandet består av Erika Jonsson, Daniel Delin och Sebastian Elmlund på gitarr, trummisen Rasmus Engstrand och basisten Mikael Larsson.

– Vi fick reda på det redan i januari, men vi fick inte gå ut med det förrän i april. Det har varit skitsvårt att hålla tyst! För flera oss är detta en barndomsdröm går i uppfyllelse, säger Erika Jonsson.

Mot mobbning

Bandet har också spelat in en musikvideo till låten ”One for All” i samarbete med organisationen Metalheads Against Bullying. Låten har redan legat ute på flera streamingtjänster men videon släpps i samband med spelningen på Sweden Rock Festival.

– Det är en låt mot mobbning. Det finns så mycket mobbning och skit. Även om vi ser skittuffa och hårda ut brukar vi säga ”Love and metal!” säger Erika Jonsson.