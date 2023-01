Karlstadbördiga Gerd om raketkarriären: ”Det har bara rullat på”

Vi träffar Gerd på Gjuteriet i Karlstad där hon tog sin första rytmiska steg, när hon gick rytmikkurs – knappt ett år gammal.

– Det blir lite cirkelslutning, säger hon.

Gerd fick ett stort genombrott när hon uppträdde i Globen under Together for a Better day. En konsert för att uppmärksamma psykisk ohälsa där hon framförde sin låt ”Lies for a Liar”.

Framtidens artist

Nomineringen till P3 Guld kom i december där är hon nominerad till framtidens artist.

– Det var jättekul, säger Gerd.

Få ett smakprov av Gerds musik och hör om hennes drömmar i klippet.