Per Renström satt utanför riksdagen under tre dagar den här veckan och fortsatte sedan till Örebro där han placerade sig med sin skylt utanflr rådhuset under torsdagen. Han har tidigare genomfört hungerstrejken även i Karlstad.

Syftet är att visa stöd för de som inte har råd att äta sig mätta samt att uppmana fler att ta debatten.

I videon berättar Per Renström mer om varför han hungerstrejkar och vad han vill uppnå.